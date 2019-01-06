Выборы2019

Выборы

19:34 06.01.2019

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

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"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена сразу после выходных обжаловать решение суда Шестого апелляционного административного суда Киева, который отказался отменить постановление Центральной избирательной комиссии о запрете гражданам Украины голосовать на территории РФ.

Как сообщается на официальном сайте партии, решение было принято в воскресенье, 6 января, на итоговом заседании суда по иску народного депутата Василия Нимченко, который требовал признать противоправным и недействительным соответствующее постановление ЦИК №274.

"После неудавшейся попытки отменить выборы путем введения военного положения нынешний режим пошел на ограничение избирательных прав граждан Украины за рубежом. Эта власть настолько боится победы оппозиционных сил, что готова осуществлять любые провокации для срыва выборов", – прокомментировал ситуацию кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

По его словам, ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ нарушает основополагающие принципы конституционных прав и свобод.

"Подобное решение было принято ЦИК по указанию нынешней власти, которая через МИД (где министра лично назначает президент) диктует свою волю органу, который обязан быть независимым и равноудаленным от всех политических течений. Утверждения о якобы невозможности обеспечения безопасности избирательного процесса – это элемент пропагандистской истерии ради получения нужного для режима "результата" выборов", – говорится в заявлении политика.

Ю.Бойко отметил, что еще никогда за всю историю независимой Украины не было такого количества граждан страны, вынужденных выехать за рубеж "из-за безработицы и войны".

"От имени "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявляю, что мы не позволим сфальсифицировать результаты выборов и будем всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК, чтобы все наши граждане могли реализовать свое гарантированное Конституцией право голоса, независимо от места их пребывания", – резюмировал основатель партии.

В.Нимченко также подтвердил, что апелляция на решение суда будет подана в ближайшие два дня. "Думаю, уже в Верховном Суде Украины докажем, что мы правы", – сказал он.

Теги: #участки #россия #суд #цик #опзж
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