Выборы2019

Выборы

18:02 04.01.2019

КИУ: ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом от коммунистов

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КИУ: ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом от коммунистов

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко не сможет представлять на выборах президента свою политическую силу, однако у него есть возможность баллотироваться самовыдвиженцем, заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет "ГОРДОН".

По его словам, участие в выборах даст Симоненко возможность заявлять, что уголовные преследования против него политически мотивированы.

"Выдвижение Симоненко в президенты стало для меня неожиданностью. Лично я думал, что он будет работать тихо и спокойно и не осмелится на то, чтобы проводить активную политическую деятельность. Ведь к нему есть ряд вопросов со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов. С другой стороны, Симоненко может использовать участие в выборах для прикрытия – то есть попытается придать политическую окраску уголовным преследованиям против себя. И надо сказать, что на будущих выборах президента будет не менее 10 кандидатов, у которых точно такая же мотивация баллотироваться. Это, к примеру, Онищенко,  Михаил Добкин, Савченко, Насиров", – сказал собеседник изданию.

Он подчеркнул, что в агитационных материалах П.Симоненко сможет указывать, что представляет Компартию.

"Заявление КПУ о выдвижении Симоненко кандидатом в президенты – исключительно декларация о намерениях. Это символическое заявление, которое не может иметь юридических последствий. Ведь закон о выборах четко говорит, что партии, попадающие под действие закона о декоммунизации, участвовать в выборах не могут. А значит, ЦИК не сможет зарегистрировать кандидата от Компартии. Но никто не запрещает Симоненко баллотироваться самовыдвиженцем. Поэтому его появление в избирательном списке вполне возможно. При этом в своей агитации он сможет указывать, что представляет КПУ. Да и в целом люди все равно будут ассоциировать его именно с Компартией", – резюмировал А.Кошель.

Напомним, в декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Теги: #киу #цик #выборы #симоненко #кошель
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