Вилкул опубликовал иск для отмены решения ЦИК насчет голосования украинцев в России

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул на странице в Фейсбук опубликовал иск для отмены решения ЦИК, которым лишили права голосовать на выборах президента 31 марта 2019 около 3 миллионов украинцев проживающих в РФ.

"Как и обещал – публикую иск, который сегодня был подан в суд для отмены решения ЦИК, лишившей права голосовать на выборах президента 31 марта 2019 около 3 миллионов украинцев, вынужденных проживать в РФ", - написал А.Вилкул.

Политик отметил, что ЦИК приняла такое решение на основании представления Министерства иностранных дел.

"Сейчас силовики еще могут их покрывать, но после смены власти наказание наступит неотвратимо. Вынужденные заробитчане – это граждане Украины, независимо от того, куда их заставила уехать власть – в РФ, ЕС или любую другую страну", - добавил оппозиционер.