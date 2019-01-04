Выборы2019

Выборы

15:33 04.01.2019

У Тимошенко прокомментировали призыв Порошенко к честным выборам

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У Тимошенко прокомментировали призыв Порошенко к честным выборам

За время своего президентства Петр Порошенко не раз доказывал, что ради собственных интересов с легкостью готов уступать благосостоянием граждан и будущим государства, заявляют в партии "Батькивщина", комментируя призыв П.Порошенко к честным выборам.

"Нынешний глава государства быстро понял, что власть, которая не заботится о народе, может держаться только на обмане и силе. Применение админресурса и использования подконтрольных силовиков для давления на оппонентов, запугивание бюджетников и банальный подкуп - вот истинные ценности, на которые делает ставку нынешний режим. Чтобы потом легализовать нужный результат с помощью лояльных СМИ и ЦИК", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте партии в пятницу.

В "Батькивщине" считают, что особый цинизм в призыве П.Порошенко заключается в том, что "защитить выборы от гибридных вызовов" просит человек, который пытался использовать войну как инструмент для срыва выборов ".

"И только своевременная реакция украинского общества и по-настоящему преданных демократическим ценностям политических сил вкупе с жесткой позицией западных лидеров не позволили ему это сделать", - говорится в сообщении.

При этом в партии заявляют, что сейчас технологи П.Порошенко готовят почву для масштабных фальсификаций, традиционно прикрывая это высокопарной патетикой.

"Понимая, что 5 лет бездарного управления не оставили нынешнему президенту шансов не то, что на переизбрание, но и на выход во второй тур, его технологи сейчас активно готовят почву для масштабных фальсификаций, традиционно прикрывая это высокопарной патетикой. Так же как бизнес на крови - призывами к патриотизму", - отмечают в "Батькивщине".

Теги: #батькивщина #тимошенко #порошенко
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