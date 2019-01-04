Бойко: Мы знаем, как добиться мира и вернуть территории и людей

Главными задачами "Оппозиционной платформы - За життя" - это возвращение мира в Украину и борьба с бедностью, ведь бедность уже стала национальной проблемой, рассказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Если раньше мы видели, что люди живут действительно трудно, то сегодня начинают голодать. Поэтому бедность и война - это то главное, с чем надо начинать бороться сразу после смены этой власти", - сказал политик в интервью "112 Украина", сообщает пресс-служба оппозиционной платформы в пятницу.

По его словам, мирная, прогнозируемая страна - это и стабильное развитие экономики, и сигнал для инвесторов, и рабочие места, а главное - нормальная жизнь людей.

Он также отметил, что сегодняшний режим ничего не сделал для достижения мира. Нет ни четкого плана, ни даже желания компромисса, а без этого невозможно достичь мира политическим путем.

"Нынешняя власть эксплуатирует тему войны, она живет войной. На нее можно списать все что угодно - коррупцию, экономические проблемы, провалы в политике. Все списывают на войну", - подчеркнул оппозиционер.

Ю.Бойко утверждает, что "Оппозиционная платформа - За життя" - единственная политическая сила, у которой есть четкий и понятный для общества план, как завершить конфликт. Один из пунктов - прямые переговоры с непризнанными республиками и с РФ.

"Нужен честный открытый диалог с обществом. 70% граждан хотят завершения войны, хотят мира. И мы должны ответить на это желание, и я уверен, что мы способны это сделать. Другого пути нет", - резюмировал политик.