Выборы2019

Выборы

12:36 04.01.2019

Порошенко рассказал, сколько новой техники и вооружения украинские военные получили в прошлом году

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Порошенко рассказал, сколько новой техники и вооружения украинские военные получили в прошлом году

В 2018 году более 4 900 единиц нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники получила украинская армия от Государственного концерна "Укроборонпром", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Война убедительно показала, что конечную победу возможно получить только при условии сочетания высокого боевого духа, всенародной поддержки и современного вооружения. Благодаря новой технике наши военные научилась бить точно в цель, не теряя снарядов и времени. Как говорят сами военные: наша артиллерия стала "зрячей", может видеть далеко, куда ни заглянешь с биноклем", - написал глава государства в Фейсбук в пятницу.  

"Поэтому мы не будем збавлять темпы. Впереди еще достаточно работы для того, чтобы украинское войско крепло с каждым днем!", - добавил президент.

Теги: #армия #вооружение #порошенко #украина
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