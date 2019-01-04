Нацсовет по телерадиовещанию опасается предвыборного прессинга со стороны телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявляет о подготовке очередной попытки давления на его членов со стороны одного из телеканалов, написал на своей странице в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

"Как стало мне известно, один из украинских телеканалов заказал некоему украинскому информационному агентству ряд провокаций и сбор информации о членах Нацсовета и их семьях. На основании собранной информации телеканалом-заказчиком будут созданы и обнародованы сюжеты с "компрометирующими материалами", - заявил он.

По словам С.Костинского, целью такого заказа является принуждение членов Нацсовета отказаться от мониторинга теле- радио- и информационного пространства на предмет разжигания вражды, отрицания территориальной целостности Украины и распространения фейков во время текущего предвыборного процесса выборов президента Украины.

"Мы уже проходили через подобные формы давления в последние четыре года работы. Но ни разу инициаторам заказных кампаний, использующих в этой работе журналистов и подконтрольные медиа, не удавалось изменить позицию членов Нацсовета", - подчеркнул С.Костинский, сообщив, что лично в его адрес уже звучали обвинения о работе на Москву, о наличии бизнеса в оккупированном Россией Крыму, о незаконном обогащении и пр.

По мнению члена Нацсовета, отличие нового заказа – реализация его в наиболее циничной форме провокаций и фейков, готовящихся к обнародованию.

Как заявил С.Костинский, несмотря на любые внешние факторы, госрегулятор будет и далее осуществлять надзор за соблюдением телерадиоорганизациями требований украинского законодательства.

Как сообщалось, ранее Нацсовет по телерадиовещанию отказался переоформлять ООО "Новости 24 часа" (Киев, телеканал NewsOne) лицензии на вещание в Волочиске и Теофиполе (Хмельницкая обл.) и лицензию на спутниковое вещание в связи с тем, что документы о структуре собственности были поданы не в полном объеме.