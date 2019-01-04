Выборы2019

Выборы

10:08 04.01.2019

Вилкул: Чиновникам ЦИК грозит 5 лет тюрьмы за препятствование украинцам голосовать за рубежом

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Вилкул: Чиновникам ЦИК грозит 5 лет тюрьмы за препятствование украинцам голосовать за рубежом

Лишение украинцев возможности голосовать в Российской Федерации – это прямое нарушение Конституции, за что чиновникам Центральной избирательной комиссии грозит по 5 лет тюрьмы, заявил нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"31 декабря ЦИК приняла решение, которым лишила возможности голосовать 31 марта около 3 миллионов украинцев, вынужденных уехать в РФ.  Это прямое нарушение: Конституции (ст. 24) и Закона "О выборах Президента Украины" (ст. 2) – запрет любых ограничений прав граждан по признаку места проживання, а так же Уголовного кодекса (ч. 3, ст. 157) – препятствие осуществлению избирательного права", - написал политик на своей странице в Facebook в пятницу.

По словам А.Вилкула, следующим шагом власти станет аналогичное лишение права голосовать жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

"Наша юридическая команда подала в суд и будет защищать право людей проголосовать за возможность жить в нормальной стране и за смену Президента", - сообщил нардеп.

Теги: #вилкул #александр_вилкул #оппозиционный_блок #цик
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