Выборы2019

Выборы

09:43 04.01.2019

Порошенко призывает всех кандидатов в президенты защитить украинские выборы от гибридных вызовов

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Порошенко призывает всех кандидатов в президенты защитить украинские выборы от гибридных вызовов

Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины, которую необходимо подтвердить в этом году на выборах президента, считает глава государства Петр Порошенко.

"В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером. В этом году должны подтвердить зрелость демократической системы", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом Президент подчеркнул, что не менее важным является обеспечение надлежащего наблюдения за президентской кампанией в Украине со стороны всех признанных международных организаций.

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Мы должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов!", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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