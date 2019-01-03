Выборы2019

Выборы

19:44 03.01.2019

ЦИК утвердила смету по бюджетной программе на проведение выборов президента на 2,35 млрд грн и парламента на почти 1,95 млрд грн

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ЦИК утвердила смету по бюджетной программе на проведение выборов президента на 2,35 млрд грн и парламента на почти 1,95 млрд грн

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила смету на 2019 год по трем бюджетным программам: проведение выборов президента Украины, выборов народных депутатов Украины, функционирование государственного реестра избирателей.

Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, на выборы президента предусмотрено из госбюджета 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн, на выборы в Верховную Раду - 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн, на функционирование Госреестра избирателей - 223 млн 539 тыс. 600 грн.

Также утверждена смета расходов ЦИК на подготовку и проведение выборов президента Украины 31 марта 2019 года на сумму 266 млн 30 тыс. 808 грн.

Кроме того, ЦИК приняла постановление об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам президента предварительной оплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов. Этим постановлением установлены размеры предоплаты на срок не более одного месяца при условии, что такой порядок расчетов предусмотрен соответствующим договором о закупке.

Теги: #цик #украина #деньги #выборы
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