Бойко: Украинцы полностью потеряли веру в правосудие

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко утверждает, что сейчас в стране уровень доверия к парламенту находится на уровне 4%, а судам - около 2%.

"Мы постоянно видим случаи административного давления и произвола радикальных националистических группировок. Начинается заседание суда, приходит очередная банда, запугивает судей, разгоняет суд и приговора преступникам нет. Судьи просто не могут исполнять свои обязанности, ведь чувствуют себя незащищенными", - написал политик в Фейсбук в четверг.

"Наша задача после смены власти - вернуть людям веру в правосудие", - подчеркнул Ю.Бойко.