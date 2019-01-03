Выборы2019

Выборы

19:40 03.01.2019

Бойко: Украинцы полностью потеряли веру в правосудие

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Бойко: Украинцы полностью потеряли веру в правосудие

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко утверждает, что сейчас в стране уровень доверия к парламенту находится на уровне 4%, а судам - около 2%.

"Мы постоянно видим случаи административного давления и произвола радикальных националистических группировок. Начинается заседание суда, приходит очередная банда, запугивает судей, разгоняет суд и приговора преступникам нет. Судьи просто не могут исполнять свои обязанности, ведь чувствуют себя незащищенными", - написал политик в Фейсбук в четверг.

"Наша задача после смены власти - вернуть людям веру в правосудие", - подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #бойко #украина #суд
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