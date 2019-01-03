Порошенко опубликовал альбом "Год президента в фото"

Президент Украины Петр Порошенко у себя в Фейсбук обнародовал фотоальбом под названием "Год президента в фото".

"Таким был мой год 2018... Спасибо всем, кто был рядом!", - написал П.Порошенко в Фейсбук.

В нем собраны 44 снимка, сделанные пресс-службой главы государства в течение 2018 года в разное время и в разных местах: на Востоке Украины, в Киеве, в других регионах страны, а также в заграничных поездках П.Порошенко.

На многих отобранных фото президент запечатлен со своей супругой – Мариной Порошенко.