Выборы2019

Выборы

18:50 03.01.2019

Порошенко опубликовал альбом "Год президента в фото"

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Порошенко опубликовал альбом "Год президента в фото"

Президент Украины Петр Порошенко у себя в Фейсбук обнародовал фотоальбом под названием "Год президента в фото".

"Таким был мой год 2018... Спасибо всем, кто был рядом!", - написал П.Порошенко в Фейсбук.

В нем собраны 44 снимка, сделанные пресс-службой главы государства в течение 2018 года в разное время и в разных местах: на Востоке Украины, в Киеве, в других регионах страны, а также в заграничных поездках П.Порошенко.

На многих отобранных фото президент запечатлен со своей супругой – Мариной Порошенко.

Теги: #порошенко #украина #выборы
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