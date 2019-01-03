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Выборы

16:20 03.01.2019

Нардеп от "Батькивщины": Тимошенко предлагает стратегию развития украинского среднего класса

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Нардеп от "Батькивщины": Тимошенко предлагает стратегию развития украинского среднего класса

Новый экономический курс, инициированный лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, содержит целый раздел, посвященный росту среднего класса в Украине, отметил заместитель председателя партии "Батькивщина", нардеп Иван Крулько.

"Юлия Тимошенко считает, что развитие малого и среднего бизнеса через поддержку фермерства, дешевые кредиты, снижение налоговой нагрузки сможет остановить быстрый отток людей на Запад. И даст новые поступления в бюджет путем создания новых рабочих мест, которые люди создадут сами себе, без вмешательства государства", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщают в пресс-службе партии в четверг.

При этом И.Крулько подчеркнул, что это абсолютно логичная политика, которую ждет Украина.

"Примеры этой политики мы видим в соседней Польше, которая за счет развития фермерства, малого и среднего предпринимательства очень быстро смогла дотянуться по уровню экономического роста в страны Евросоюза. А политика, которую предлагает нынешняя власть, что залезла в карман каждого человека и сказала "вы еще немного потерпите", подняв тарифы и заморозив социальные стандарты, категорически неприемлема", - добавил нардеп.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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