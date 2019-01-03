Выборы2019

Выборы

16:15 03.01.2019

Рабинович о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Это антиконституционное преступное действие

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Рабинович о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Это антиконституционное преступное действие

Закрытие избирательных участков в РФ - это антиконституционное преступное действие, сказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, пишет "112 Украина".

"Закрытие участков - это антиконституционное преступное действие. Я подал документы в суд. Поверьте, если КСУ не отменит это решение, они сядут потом - после выборов. Потому что до такой степени издеваться с Конституции, с людей, которые там живут!.. Они лишили миллионы людей права голосовать, это преступление", - сказал В.Рабинович.

"Я не верю, что в такой великой стране Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такие глупости. Он говорит, что во время войны не можем там голосовать. Почему вы торгуете с Россией каждый день… наша торговля увеличивается ежемесячно", - добавил В.Рабинович.

Теги: #россия #участки #выборы #рабинович
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