Рабинович о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Это антиконституционное преступное действие

Закрытие избирательных участков в РФ - это антиконституционное преступное действие, сказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, пишет "112 Украина".

"Закрытие участков - это антиконституционное преступное действие. Я подал документы в суд. Поверьте, если КСУ не отменит это решение, они сядут потом - после выборов. Потому что до такой степени издеваться с Конституции, с людей, которые там живут!.. Они лишили миллионы людей права голосовать, это преступление", - сказал В.Рабинович.

"Я не верю, что в такой великой стране Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такие глупости. Он говорит, что во время войны не можем там голосовать. Почему вы торгуете с Россией каждый день… наша торговля увеличивается ежемесячно", - добавил В.Рабинович.