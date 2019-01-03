Выборы2019

Выборы

16:06 03.01.2019

Садовый рассказал, где возьмет деньги на развитие образования и зарплаты учителям

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Садовый рассказал, где возьмет деньги на развитие образования и зарплаты учителям

Без науки, без поддержки образования Украина не сможет иметь будущее, утверждает лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый, пишет "24 канал".

По его словам, в Украине существует 300 университетов, и только один Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко пытается попасть в 500 лучших.

"Я убежден, что должно быть отобрано через конкурс 10 университетов, которые будут иметь большую финансовую поддержку государства. И делать все возможное, чтобы эта десятка входила хотя бы в 500 лучших университетов мира", - подчеркнул А.Садовый во время съезда партии в Киеве в четверг.

Политик подчеркнул, что будущее Украины напрямую зависит от образования.

"Я бы хотел, чтобы это будущее было намного лучше. Хорошо, что мы имеем среднюю школу, но сегодня низкая средняя зарплата учителя. Мы должны ее увеличивать, чтобы она доходила до серднеи зарплаты ИТ-шника. Тогда будет стоять очередь желающих идти работать в школы. Мы должны в бюджетах нашей страны хотя бы до 25% процентов средств предусматривать на образование - все средства, которые мы получаем как акциз от продажи алкоголя и табака", - отметил А.Садовый.

Он добавил, что если мы хотим выживать в меняющемся мире, то должны развивать креативность наших детей - "это помогает придумывать гениальные идеи. Все цивилизованные страны мира так делают".

Теги: #образование #украина #садовый
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