Айвазовская о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Явка там очень низкая, в 2014 году проголосовало всего 1 134 человека

В 2014 году участие в выборах президента Украины приняли лишь 1134 украинца, находившиеся на территории России, рассказала координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, пишет издание "ГОРДОН".

"В списки избирателей вносятся граждане, которые заграницей находятся на консульском учете. Например, на выборах президента Украины 2014 года на территории РФ было зарегистрировано 49 418 украинцев с правом голоса. Но явка там очень низкая – тогда проголосовали всего 1134 человека. То есть закрытие избирательных участков в РФ на итоги выборов практически не повлияет. Украинская сторона приняла такое политико-правовое решение, поскольку не может обеспечить невмешательство РФ в наш избирательный процесс. К тому же, число голосующих в России украинцев небольшое. Мы не знаем точно, сколько граждан Украины находятся на российской территории, но в случае с выборами имеет значение только то, сколько из них официально внесено в реестр избирателей", – обьяснила изданию О.Айвазовская, комментируя закрытие Центризбиркомом Украины избирательных участков в РФ.

По ее словам, наиболее активны на выборах украинцы, находящиеся в странах ЕС.

"Можно, конечно, еще вспомнить выборы 2010 года, но и там явка на территории РФ тоже была крайне низкой. Высокую явку, как правило, демонстрируют наши граждане, находящиеся в странах Евросоюза – Польше, Италии, Португалии. Там люди преодолевали большие расстояния, чтобы проголосовать. И стояли в очередях. Однако в целом у нас есть проблема с организацией голосования за пределами Украины. Наши граждане по всему миру зачастую лишены возможности принимать участие в выборах, так как избирательные участки находятся за сотни, а иногда – за тысячи километров от них", – подчеркнула она.