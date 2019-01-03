Выборы2019

Выборы

15:49 03.01.2019

Айвазовская о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Явка там очень низкая, в 2014 году проголосовало всего 1 134 человека

2 мин читать
Айвазовская о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Явка там очень низкая, в 2014 году проголосовало всего 1 134 человека

В 2014 году участие в выборах президента Украины приняли лишь 1134 украинца, находившиеся на территории России, рассказала координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, пишет издание "ГОРДОН".

"В списки избирателей вносятся граждане, которые заграницей находятся на консульском учете. Например, на выборах президента Украины 2014 года на территории РФ было зарегистрировано 49 418 украинцев с правом голоса. Но явка там очень низкая – тогда проголосовали всего 1134 человека. То есть закрытие избирательных участков в РФ на итоги выборов практически не повлияет. Украинская сторона приняла такое политико-правовое решение, поскольку не может обеспечить невмешательство РФ в наш избирательный процесс. К тому же, число голосующих в России украинцев небольшое. Мы не знаем точно, сколько граждан Украины находятся на российской территории, но в случае с выборами имеет значение только то, сколько из них официально внесено в реестр избирателей", – обьяснила изданию О.Айвазовская, комментируя закрытие Центризбиркомом Украины избирательных участков в РФ.

По ее словам, наиболее активны на выборах украинцы, находящиеся в странах ЕС.

"Можно, конечно, еще вспомнить выборы 2010 года, но и там явка на территории РФ тоже была крайне низкой. Высокую явку, как правило, демонстрируют наши граждане, находящиеся в странах Евросоюза – Польше, Италии, Португалии. Там люди преодолевали большие расстояния, чтобы проголосовать. И стояли в очередях. Однако в целом у нас есть проблема с организацией голосования за пределами Украины. Наши граждане по всему миру зачастую лишены возможности принимать участие в выборах, так как избирательные участки находятся за сотни, а иногда – за тысячи километров от них", – подчеркнула она.

Теги: #айвазовская #россия #выборы_участки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рабинович о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Это антиконституционное преступное действие

Украинцы, состоящие на консульском учете в дипучреждениях Украины в РФ, включены в списки избирателей – ЦИК

Главным мотивом закрытия избирательных участков в РФ является безопасность - Климкин

Почти половина украинцев допускает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента Украины – опрос

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

Безсмертный: Президент не договаривает об освобождении военнопленных

Рабинович: Медведчук успешно справляется со своей работой, он единственный, кого хотят слушать обе стороны

Безсмертный: Кремль использует Лукашенко, чтобы раздевать белоруса

Бойко: Если мы хотим вернуть наших моряков и завершить войну, нужно переходить к прямым переговорам с РФ, а не пиариться

Наливайченко: Рассчитываю на поддержку Великобритании в освобождении из русского плена наших заключенных

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп от "Батькивщины": Тимошенко предлагает стратегию развития украинского среднего класса

Садовый рассказал, где возьмет деньги на развитие образования и зарплаты учителям

Садовый ожидает сотрудничества партий на выборах в Раду, но не готов снять свою кандидатуру на президентских ради единого кандидата

Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Садовый представил свою президентскую программу и команду

Медведчук: На тарифный беспредел власти народ ответил рекордными неплатежами

Садовый: Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство

Наливайченко выдвинули кандидатом в президенты Украины от движения "Справедливость"

"Самопомич" выдвинула А.Садового единым кандидатом в президенты Украины от партии

В Раду могут пройти "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП и Радикальная партия, "Самопомич" и "Наши – опрос

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА