Выборы2019

Выборы

15:37 03.01.2019

Садовый ожидает сотрудничества партий на выборах в Раду, но не готов снять свою кандидатуру на президентских ради единого кандидата

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Садовый ожидает сотрудничества партий на выборах в Раду, но не готов снять свою кандидатуру на президентских ради единого кандидата

Лидер партии "Объединение "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый, которого партия выдвинула кандидатом на пост президента Украины, надеется на объединение усилий с рядом политических сил на парламентских выборах 2019 года, но даёт понять, что не готов снять свою кандидатуру на президентских выборов ради единого кандидата от нескольких политсил.

"Мы преодолеем и 5, и 10, и 15 (процентов для прохождения в парламент - ИФ). И будем делать всё возможное, чтобы вместе с нами были коллеги по демократическому лагерю. Это и "Демократический альянс", и "Сила людей", и "Гражданская позиция", я думаю, это и Славко Вакарчук (музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук - ИФ), которого нужно побуждать к более активной позиции в украинском политикуме", - сказал он журналистам на брифинге в четверг в Киеве после съезда "Самопомочи".

В то же время А.Садовый ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он снять свою кандидатуру на президентских выборах, чтобы демократические силы могли объединиться вокруг одного кандидата.

"Вы спросите, пожалуйста, у моих коллег, которые сегодня меня поддержали, какое решение они примут. Я должен спрашивать их мнение, должен спрашивать мнение всех украинцев, которые готовы за меня проголосовать. Я иду, чтобы побеждать", - заявил А.Садовый.

Кроме того, А.Садовый прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии Украины о ликвидации избирательных участков на территории России: "Вопрос России - это отдельная тема. Здесь я согласен с решением Центризбиркома".

"Меня волнует ситуация, что сегодня миллионы наших украинцев в Европе и в Америке, Канаде, к огромному сожалению, не смогут проголосовать, потому что физически нет возможности. Это узкое горло, которое выстраивается в наших посольствах, не способно принять всех желающих прийти проголосовать. Сегодня нужно делать возможным, чтобы украинцы во всем мире могли прийти и проголосовать", - сказал он.

Говоря о ситуации на Донбассе, А.Садовый заметил: "Касательно Минского формата, мы свою позицию озвучивали ещё четыре года назад. На сегодняшний день он не работает. Я не вижу успехов и в других форматах. Мы должны элементарно наводить порядок в своей стране".

Лидер "Самопомочи" также заявил о намерении вести прямой открытый разговор с президентом РФ относительно урегулирования ситуации на Донбассе в случае победы на президентских выборах 2019 года.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #украина #садовый #выборы
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