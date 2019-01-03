Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентин Наливайченко в четверг днем подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, несколько минут назад политик завершил процедуру подачи документов, необходимых для регистрации его кандидатом на президентских выборах.

Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" в четверг выдвинул В.Наливайченко кандидатом в президенты Украины.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.