Выборы2019

Выборы

15:23 03.01.2019

Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

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Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентин Наливайченко в четверг днем подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, несколько минут назад политик завершил процедуру подачи документов, необходимых для регистрации его кандидатом на президентских выборах.

Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" в четверг выдвинул В.Наливайченко кандидатом в президенты Украины.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #цик #валентин_наливайченко #наливайченко #справедливость
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