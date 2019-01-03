Выборы2019

Выборы

13:45 03.01.2019

Наливайченко выдвинули кандидатом в президенты Украины от движения "Справедливость"

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Наливайченко выдвинули кандидатом в президенты Украины от движения "Справедливость"

Валентина Наливайченко выдвинули кандидатом в президенты от политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

"Кандидатом на пост президента Украины от политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" избран Наливайченко Валентин Александрович. Решение принято единогласно", - заявил руководитель секретариата партии Руслан Колесников после голосования на 19 внеочередном съезде партии делегатов в Киеве в четверг.

По результатам подсчета "за" проголосовали 202 делегата, против - 0, воздержались - 0.

Теги: #валентин_наливайченко #наливайченко #справедливость
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