Выборы2019

Выборы

13:27 03.01.2019

В Раду могут пройти "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП и Радикальная партия, "Самопомич" и "Наши – опрос

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В Раду могут пройти "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП и Радикальная партия, "Самопомич" и "Наши – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в настоящее время, то наибольшую поддержку граждан получили бы 8 партий: "Батькивщина" (13,1% среди всех опрошенных; 19% среди тех, кто определился и планирует голосовать), "Слуга народа" (10,2% всех, 14,8% определившихся), "Гражданская позиция" (8,1% всех, 11,7% определившихся), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (7,8% всех, 11,3 определившихся), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,5% всех, 10,9% определившихся), Радикальная партия Олега Ляшко (5,8% всех, 8,4% определившихся).

Опрос проворился центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года.

Согласно данным социологов, есть шансы попасть в парламент также у "Самопомочи" (5,3% от определившихся, 3,7% от всех) и партии "Наши" (5% определившихся, 3,4% всех).

Остальные партии сейчас не преодолевают 5%-ный барьер.

За "Оппозиционный блок" и "Укроп" готовы проголосовать по 1,8% всех опрошенных (2,7% от определившихся), за "Свободу" – 1% от всех (1,5% от определившихся).

Согласно данным этого опроса, 76,1% украинцев точно или скорее готовы прийти на избирательные участки на выборах в парламент, 18,2% точно или скорее не будут голосовать, 5,7% затруднились ответить.

В ходе исследования было опрошено 2045 респондентов. Оно проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и АР Крым. Погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #украина #выборы #опросы2019
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