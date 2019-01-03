Тимошенко: 2019-й должен стать годом перемен в интересах людей

Каждый шаг власти в нынешнем году должен учитывать интересы людей, а сама власть наконец должна стать политически ответственной перед собственным народом и страной, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украинская власть в последние годы неустанно повторяет, что она проводит безумные реформы. Но все эти реформы, если отбросить спекулятивную риторику, направленны против людей. Рост цен и тарифов, инфляция, развал целых государственных систем (здравоохранение, образование, наука и т.д.) - это прямые последствия таких "реформ", - написала политик на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам, в Польше, "которую отечественные "реформаторы" так любят называть примером для подражания", накануне нового года Сейм специально собрался на экстренное заседание, где ввел мораторий на подорожание электроэнергии для потребителей, запретил поднимать тарифы.

"Нашим "реформаторам" такой "популизм" и не снился. Срочно они собираются только на дерибан бюджетных средств. И щеголяют непопулярными реформами. Так сделайте хотя бы одну популярную. Хотя бы для примера. У нас 28 лет идут непопулярные реформы, которые несут непопулярные, неэффективные последствия", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По мнению лидера "Батькивщины", 2019 год должен изменить позорную ситуацию. Страна должна получить власть, которая в своей деятельности руководствуется интересами людей, а не собственным обогащением, подчеркнула она.

"Это никакой не популизм, а необходимость. Это единственный путь для власти, которая уважает собственный народ и свою страну", - подытожила Ю.Тимошенко.