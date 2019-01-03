Выборы2019

Выборы

12:47 03.01.2019

Тимошенко и Зеленский борются за лидерство в президентском рейтинге – опрос Украинского института социальных исследований и "Социального мониторинга"

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Тимошенко и Зеленский борются за лидерство в президентском рейтинге – опрос Украинского института социальных исследований и "Социального мониторинга"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский получают наибольшую поддержку среди возможных кандидатов в президенты Украины.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 13,4% среди всех опрошенных 2045 респондентов (и 18,6% от тех, кто определился и планирует голосовать), за В.Зеленского – 10,8% (15% определившихся).

Кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы поддержать 8,5% (11,8% от определивших и планирующих голосовать), лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 8,1% (11,2% определившихся), действующего президента Петра Порошенко – 7,7% (10,7% определившихся), лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 6% (8,3% определившихся).

За лидера партии "Наши", народного депутата Евгения Мураева готовы голосовать 3,9% (5,4% от определившихся), за мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового – 3,4% (4,7% определившихся), за певца Святослава Вакарчука – 3,3% (4,6% от определившихся), за народного депутата и члена партии "Укроп" Александра Шевченко – 3% (4,2% определившихся), за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула – 1,4% (1,9% от определившихся).

Согласно данным опроса, 77,8% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 17,8% считают, что точно не будут голосовать, 4,9% не определились или воздержались от ответа.

Исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и АР Крым. Погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #тимошенко #зеленский #опросы2019
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