Чалый о выборах в Украине: США ожидают не победы какого-то конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию

США ожидают от выборов в Украине продолжения курса на евроатлантическую интеграцию, заявил Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Отвечая на вопрос в интервью "Голосу Америки", опубликованном 3 января, чего США ожидают от Украины в контексте начавшейся избирательной кампании, В.Чалый сказал: "Это наш внутренний вопрос".

"Я думаю, что ожидают не какого-то конкретного результата, победы конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию, на линию реформ, то есть неизменности курса сотрудничества с международными структурами, в том числе и с финансовыми структурами, и проведения честных, справедливых выборов, и того, что они не будут сорваны извне", – сказал дипломат.

По его словам, очевидно, что " Россия попытается вмешаться в выборы в Украине. Поэтому на сегодняшний день есть серьезное сотрудничество, чтобы этого не допустить", – добавил В.Чалый.

Как сообщалось, президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. В понедельник, 31 декабря 2018 года, в стране стартовала президентская избирательная кампания.