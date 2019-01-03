Выборы2019

Выборы

11:22 03.01.2019

Чалый о выборах в Украине: США ожидают не победы какого-то конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию

1 мин читать
Чалый о выборах в Украине: США ожидают не победы какого-то конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию

США ожидают от выборов в Украине продолжения курса на евроатлантическую интеграцию, заявил Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Отвечая на вопрос в интервью "Голосу Америки", опубликованном 3 января, чего США ожидают от Украины в контексте начавшейся избирательной кампании, В.Чалый сказал: "Это наш внутренний вопрос".

"Я думаю, что ожидают не какого-то конкретного результата, победы конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию, на линию реформ, то есть неизменности курса сотрудничества с международными структурами, в том числе и с финансовыми структурами, и проведения честных, справедливых выборов, и того, что они не будут сорваны извне", – сказал дипломат.

По его словам, очевидно, что " Россия попытается вмешаться в выборы в Украине. Поэтому на сегодняшний день есть серьезное сотрудничество, чтобы этого не допустить", – добавил В.Чалый.

Как сообщалось, президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. В понедельник, 31 декабря 2018 года, в стране стартовала президентская избирательная кампания.

Теги: #сша #чалый #украина #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Каплин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Главным мотивом закрытия избирательных участков в РФ является безопасность - Климкин

"Гражданская позиция" выдвинет кандидата в президенты на съезде 11 января

Аваков: МВД не допустит незаконных схем на выборах-2019. Не будет преференций и админресурса. Будет безусловная защита прав каждого!

Попытки вмешательства РФ в президентские выборы в Украине будут колоссальными - Аваков

Аваков: Если Рада не поддержит ужесточение наказания за избирательные нарушения, будем считать, что политики заинтересованы в "мутной водичке"

Аваков: Мы готовы обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты

Нестор Шуфрич: Вероятность второго тура "Тимошенко - Бойко" огромная

Глава МВД: полиция будет пресекать все незаконные схемы влияния на избирательный процесс

Почти половина украинцев допускает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента Украины – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Букмекеры повысили ставки на победу Зеленского, Гриценко и Бойко на выборах президента

"Оппоблок" требует отменить решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в России

Нардеп от "БПП": Когда избирательная кампания от виртуальной придет к содержательной, то избиратель увидит всю глубину пустоты

Бойко: Политикам нужно запретить отправлять детей учиться за границу, чтобы они почувствовали последствия реформ на себе

Нардеп Гончаренко заявил, что сдержит свое слово и пойдет на телеэфир в костюме клоуна

А.Шевченко подвел итоги прошлого года и рассказал о своих планах на новый

"Самопомич" определится с кандидатом в президенты завтра на съезде в Киеве

"Пойдем со мной!": Зеленский призывает украинцев присоединиться к его команде

А.Шевченко рассказал, что ему удалось и не удалось сделать за год в Верховной Раде

И.Кива: Безвиз превратил украинцев в дешевую рабочую силу

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА