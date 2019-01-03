Выборы2019

Выборы

10:55 03.01.2019

Букмекеры повысили ставки на победу Зеленского, Гриценко и Бойко на выборах президента

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Букмекеры повысили ставки на победу Зеленского, Гриценко и Бойко на выборах президента

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся на Лондонской фондовой бирже GVC Holdings PLC, повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины с 8 к 1 две недели назад до 6,5 к 1 по состоянию на четверг.

Согласно сайту bwin, основными претендентами на пост главы государства по-прежнему остаются Юлия Тимошенко и нынешний президент Петр Порошенко, ставки на которых остались на неизменном уровне: Ю.Тимошенко – 2,5 к 1, П.Порошенко – 3,5 к 1.

Кроме того, выросли ставки на победу Анатолия Гриценко – с 10 к 1 до 9 к 1 и Юрия Бойко –с 21 к 1 до 9 к 1, сравнявшись со ставками на Святослава Вакарчука, который ранее имел равные показатели с В.Зеленским.

Далее со значительным отрывом следуют Андрей Садовый (31 к 1) и Олег Ляшко (34 к 1, тогда как было 31 к 1), а ставка на победу любого другого кандидата принимается с коэффициентом 15 к 1 (было 14 к 1).

Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, за это время понизились с 2,6 к 1 до 3 к 1. Ставки на выигрыш сборной Украины отборочной группы на Евро-2020 принимаются с коэффициентом 4,5 к 1, что соответствует показателю сборной Сербии против 1,44 к 1 у сборной Португалии.

bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Ю.Тимошенко.

За лидерами той предвыборной гонки с большим отрывом шли Арсений Яценюк (23 к 1), тогдашний президент Виктор Ющенко (27 к 1) и Сергей Тигипко (30 к 1). Шансы Анатолия Гриценко тогда оценивались как 200 к 1.

Компания bwin International Ltd. основана в 1999 году. Первоначально называлась Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 году была поглощена bwin Interactive Entertainment AG (Вена, Австрия), которую, в свою очередь, в начале февраля 2016 года приобрела GVC.

Теги: #бойко #зеленский #букмекеры #гриценко
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