Выборы2019

Выборы

10:56 03.01.2019

"Гражданская позиция" выдвинет кандидата в президенты на съезде 11 января

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"Гражданская позиция" выдвинет кандидата в президенты на съезде 11 января

XIII съезд партии "Гражданская позиция" пройдет в Киеве в пятницу, 11 января, говорится в объявлении, опубликованном в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" за 3 января.

На съезде будет принято решение о выдвижении кандидата на пост президента Украины на очередных президентских выборах, запланированных на 31 марта.

Съезд пройдет по адресу: АККО Интернешнл, просп.Победы, 40-б. Начало мероприятия в 11:00.

После съезда партии пройдет Форум демократических сил с участием представителей общественного сектора, экспертной среды и представителей политических партий "Гражданское движение "Хвыля", "Европейская партия Украины", "Гражданское движение "Ридна Краина".

Теги: #гражданская_позиция #съезд #выборы
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