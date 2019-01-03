Выборы2019

Выборы

10:46 03.01.2019

"Оппоблок" требует отменить решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в России

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"Оппоблок" требует отменить решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в России

Партия "Оппозиционный блок" требует отменить решение Центральной избирательной комиссии о ликвидации всех избирательных участков в Российской Федерации и прекратить злоупотребления вокруг выборов.

"Обращаемся к международным организациям, которые ведут наблюдение за прозрачностью избирательного процесса с просьбой дать свою оценку решению украинского Центризбиркома и вмешаться в сложившуюся ситуацию. В случае если ЦИК не отменит это свое решение, мы оставляем за собой право использовать все законные рычаги давления на власть, в том числе и обращения в суды", - говорится в заявлении политсилы, обнародованном на сайте "Оппоблока" в среду.

В "Оппозиционном блоке" считают символичным то, что президентская избирательная кампания стартовала практически в новогоднюю ночь.

"Именно убийственная экономическая политика Петра Порошенко заставила миллионы украинцев покинуть страну в поисках заработка. Теперь он дает им понять, что их украинские паспорта больше ничего не значат, потому что их голоса на предстоящих выборах могут помешать ему продлить пребывание у власти", - отмечают в партии.

При этом оппозиционеры подчеркивают, что Центризбирком мотивировал свое решение обращением Министерства иностранных дел, но Конституция прямо запрещает органам власти дискриминировать граждан, ограничивать их права, и тем более принимать решения, противоречащие Основному Закону.

"Ни в ЦИК, ни в МИД нет полномочий лишать кого-либо избирательного права. Согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия создана для организации избирательного процесса и реализации избирательного права граждан. А Министерство иностранных дел - в том числе для защиты прав украинских граждан за рубежом. Таким образом действующая власть лишает права выбора многочисленную категорию "неугодных" граждан", - говорится в сообщении.

Теги: #оппозиционный_блок #оппоблок
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