Выборы2019

Выборы

17:43 02.01.2019

Нардеп от "БПП": Когда избирательная кампания от виртуальной придет к содержательной, то избиратель увидит всю глубину пустоты

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Нардеп от "БПП": Когда избирательная кампания от виртуальной придет к содержательной, то избиратель увидит всю глубину пустоты

Шоумен Владимир Зеленский не займет даже третьего места на президентских выборах, поскольку его сторонники не придут на избирательные участки, считает нардеп от партии "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко.

"Забудьте о Зеленском. Работяга с ахметовского меткомбината может быть сколько угодно за Зеленского, но на выборах проголосует за Ляшко или Вилкула. ​​Таксист-бомбила будет вам сколько угодно ездить по ушам, что Зеленский "всем покажет", но на участок просто не дойдет" , - написал он на своей странице в Фейсбук в среду.

А.Черненко считает, что "дезориентирован и уставший, но думающий", избиратель сегодня за В.Зеленского, потому что не видит никого достойного среди действующих политиков.

"Но когда кампания от виртуальной придет к содержательной, избиратель увидит всю глубину пустоты. Резиновые шарики сдуваются быстро. Мыльные пузыри лопаются еще быстрее. Зеленский будет даже не третьим", - добавил политик.

Теги: #зеленский #бпп #черненко
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