Выборы2019

Выборы

16:43 02.01.2019

Бойко: Политикам нужно запретить отправлять детей учиться за границу, чтобы они почувствовали последствия реформ на себе

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Бойко: Политикам нужно запретить отправлять детей учиться за границу, чтобы они почувствовали последствия реформ на себе

Украинским политикам нужно запретить отправлять детей учиться за границу, чтобы они почувствовали последствия реформ на себе, считает народный депутат, представитель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Нужно запретить всем политикам отправлять детей на обучение за границу. Пусть живут тут, учатся в наших школах и чувствуют последствия "реформ" на себе. Не в Лондоне, а в обычной украинской школе", - сказал он в интервью 112 каналу, которое опубликовал на своей странице в Facebook в среду.

При этом Ю.Бойко добавил, что его дети живут, учатся и работают в Украине.

"Мои дети живут в Украине. Ходят в школу, оканчивают институты, работают тут. Так и должно быть, если им небезразлично будущее нашей страны. Нельзя позволять нынешнему режиму продолжать эксперименты над нашими детьми", - подчеркнул политик.

Теги: #бойко #юрий_бойко
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