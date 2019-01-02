"Самопомич" определится с кандидатом в президенты завтра на съезде в Киеве

Съезд политической партии "Самопомич" состоится 3 января в 12:00 в Киеве (Торгово-промышленная палата Украины, ул. Большая Житомирская, 33).

Как сообщили в среду агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе политической силы, в программе съезда - выдвижение кандидата в президенты Украины от партии.

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