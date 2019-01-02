Выборы2019

Выборы

10:10 02.01.2019

"Пойдем со мной!": Зеленский призывает украинцев присоединиться к его команде

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"Пойдем со мной!": Зеленский призывает украинцев присоединиться к его команде

Шоумен Владимир Зеленский, который в новогоднюю ночь заявил о своем намерении идти в президенты Украины, призывает украинцев присоединяться к его команде. 

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важен твой пол, религия, образование, язык на котором ты говоришь. Важно - ты никогда не был в политике. И пока это - самое главное. Жду тебя здесь. Я - иду. Пойдем со мной! Сделаем это вместе!", - заявил В.Зеленский в видео, опубликованном на Facebook-странице комика во вторник.

При этом в подписи к публикации шоумен добавил, что присоединиться к его команде можно зарегистрировавшись на сайте www.ze2019.com.

По состоянию на 10:07 2 января там уже было зарегистрировано 109 218 человек.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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