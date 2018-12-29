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15:27 29.12.2018

Ляшко: Рост задолженности по коммуналке на 9 млрд грн показывает, что для граждан повышенные тарифы - непосильная ноша

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Ляшко: Рост задолженности по коммуналке на 9 млрд грн показывает, что для граждан повышенные тарифы - непосильная ноша

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призывает нардепов собраться на внеочередное заседание парламента, чтобы принять мораторий на повышение коммунальных тарифов.

"Только за один месяц после повышения цены на газ задолженность по коммуналке выросла почти 9 миллиардов гривен. Это железный довод, что для большинства граждан коммунальные тарифы - непосильная ноша. Призываю депутатов вернуться с канарских и мальдивских округов на внеочередное заседание парламента, чтобы принять мораторий на повышение коммунальных тарифов", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

При этом О.Ляшко отметил, что также требует от правительства изменить систему субсидий, "чтобы каждая украинская семья получила защиту от драконовских тарифов".

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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