Выборы2019

Выборы

15:18 29.12.2018

Аваков: Если Рада не поддержит ужесточение наказания за избирательные нарушения, будем считать, что политики заинтересованы в "мутной водичке"

1 мин читать
Аваков: Если Рада не поддержит ужесточение наказания за избирательные нарушения, будем считать, что политики заинтересованы в "мутной водичке"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает оптимальным принятие накануне президентских выборов закона, ужесточающего наказание за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

"Мною инициирован и сейчас находится в парламенте законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в сфере избирательного законодательства. Хорошо было бы, если бы в январе-феврале следующего года он был проголосован", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Аваков подчеркнул: "Если он (закон) не будет проголосован, придется признать, что и провластные, и оппозиционные политические силы заинтересованы в "мутной водичке". Это будет говорить об уровне политической культуры сегодня. Я бы очень хотел ошибаться".

Теги: #аваков #украина #выборы #парламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аваков: МВД не допустит незаконных схем на выборах-2019. Не будет преференций и админресурса. Будет безусловная защита прав каждого!

Попытки вмешательства РФ в президентские выборы в Украине будут колоссальными - Аваков

Аваков: Мы готовы обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты

Нестор Шуфрич: Вероятность второго тура "Тимошенко - Бойко" огромная

Глава МВД: полиция будет пресекать все незаконные схемы влияния на избирательный процесс

Почти половина украинцев допускает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента Украины – опрос

Бойко: Чтобы погасить набранные властью кредиты, в следующем году Украине придется отдать треть бюджета

Фаворитами предвыборных предпочтений украинцев являются Тимошенко и Порошенко – опрос центра "Социс"

Бойко: Переговоры об объединении оппозиции завершатся созданием единого оппозиционного фронта

Ляшко: Разрекламированная властью программа субсидий не работает

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Кива: Безвиз превратил украинцев в дешевую рабочую силу

Ляшко: Рост задолженности по коммуналке на 9 млрд грн показывает, что для граждан повышенные тарифы - непосильная ноша

Безсмертный: Один из самых тревожных сигналов 2018 года в Украине - затягивание времени и момента наступления мира

Партия "Справедливость" Наливайченко 3 января на съезде определится с кандидатом в президенты

И.Кива потребовал от генпрокурора расследовать политические преследования социалистов в Полтаве

Ляшко выступает за цирк без животных

Садовый: Города на границе с Россией должны быть под особым вниманием власти

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

Безсмертный: В Украине политики нет, потому что она превратилась в шоу

Рост рейтинга Порошенко связан с созданием ПЦУ и Томосом - социолог

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА