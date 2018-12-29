Безсмертный: Один из самых тревожных сигналов 2018 года в Украине - затягивание времени и момента наступления мира

Политическая элита затягивает момент наступления мира в Украине, поэтому страна продолжает находиться в состоянии перманентной войны, подчеркнул дипломат, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный, подводя итоги 2018 года.

"Один из самых тревожных сигналов 2018-го года - затягивание времени и момента наступления мира. Это прежде всего ответственность власти. Ведь именно оттуда должны исходить предложения проектов, концепций, взглядов, механизмов завершения войны и возвращения оккупированных территорий. Но социология показывает, что и общество не готово к единодушному ответу на этот вопрос", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

По его словам, сейчас решение конфликта на Донбассе застопорилось по всем направлениям, в том числе и на международном уровне.

"Нормандский формат дисквалифицирован, Трехсторонняя контактная группа в Минске - в состоянии анабиоза. Формат "Сурков-Волкер" умер. Кстати, не исключаю, что его можно реанимировать только тогда, когда Волкер возглавит украинскую делегацию в Минске. Обмен военнопленными остановлен. Телефонные трубки президенты Украины и России не поднимают. Европа занята своими болячками, мир - своими", - подчеркнул Р.Безсмертный.

При этом политик отметил безрезультатность деятельности миссии ОБСЕ и украино-российского СЦКК.

"Не действует украино-российский СЦКК, хотя я надеялся, что россияне таки восстановят его работу. СММ ОБСЕ не может полностью обеспечить реализацию своих полномочий. Что уж говорить о том, как скандально отличился за этот год заместитель главы миссии Александр Хуг?", - сказал экс-вице-премьер.

В то же время, отметил Р.Безсмертный, ничего не изменило и переименование АТО.

"Формальное переименование АТО и переход операции под командование Объединенных сил ничего не изменило ни для оккупированного Донбасса, ни для остальной Украины. Это был исключительно политический ход, попытка Верховного Главнокомандующего избежать ответственности за процессы в Донбассе. Полное управление взял на себя командующий ООС, все теперь можно будет списать на него", - заявил он.

Так, политик отметил, что на сегодня в Украине нет шансов установить даже временный мир, однако при правильных подходах итоги следующего года могут быть уже совсем другими.

"Что делать? Строить современную боеспособную армию. Формировать современный военно-промышленный комплекс. Инициировать на центральноевропейском и континентальном уровнях новые модели безопасности. При правильных подходах мы имеем шанс уже через год подводить итоги совсем по-другому", - подчеркнул дипломат.