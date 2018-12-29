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11:09 29.12.2018

Бойко: Чтобы погасить набранные властью кредиты, в следующем году Украине придется отдать треть бюджета

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Бойко: Чтобы погасить набранные властью кредиты, в следующем году Украине придется отдать треть бюджета

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко сообщил, что за последние десять дней украинская власть набрала 2 млрд долларов кредитов, называя это новогодним подарком и огромным успехом для страны.

"Перед Новым годом нынешний режим выпрашивает кредиты, словно в последний раз. Эта власть понимает, ей осталось недолго, и хочет украсть все, что может. Только за последние десять дней они набрали еще 2 млрд долларов кредитов, называя это новогодним подарком и огромным успехом для страны. Для кого? Для наших граждан, которым придется платить по этим долгам с процентами?", - написал политик в Фейсбук в субботу.

Ю.Бойко подчеркнул, что из-за таких действий власти, в следующем году Украине придется отдать почти треть бюджета.

"Это деньги, которые могли бы пойти на развитие экономики, на справедливую индексацию зарплат и пенсий. Но вся страна должна платить за результаты их бездарной политики", - отметил оппозиционер.

Политик также утверждает, что стране нужно развивать собственную экономику и давать возможность людям жить по-человечески.

Теги: #бойко #кредиты #украина #деньги #власть
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