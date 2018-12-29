Выборы2019

Выборы

10:38 29.12.2018

Фаворитами предвыборных предпочтений украинцев являются Тимошенко и Порошенко – опрос центра "Социс"

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Фаворитами предвыборных предпочтений украинцев являются Тимошенко и Порошенко – опрос центра "Социс"

Во второй тур выборов президента Украины, "если бы они состоялись в ближайшее воскресенье", выходят действующий глава государства Петр Порошенко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса Центра "Социс".

Согласно данным опроса, проведенного 8-18 декабря, лидер "Батькивщины" набрала бы 14,4% от тех, кто пойдет на выборы, а действующий президент - 10,8%.

На третьей позиции - шоумен и ведущий программ на канале "1+1" Владимир Зеленский с результатом 9,4%. Четвертую-пятую позицию делят Анатолий Гриценко и Олег Ляшко (соответственно 7,2% и 7,1%). Юрий Бойко набирает 6%, Александр Шевченко - 4,1%, Андрей Садовый - 3,4%, Святослав Вакарчук - 3,1%, Евгений Мураев - 2,5%, Александр Вилкул - 1,1%.

Голосовать собираются 76,7%.

Большинство избирателей считают, что на выборах победят или Ю.Тимошенко (23,5%), или П. Порошенко (20,8%). Только 4,9% верят в победу В. Зеленского; 2,9% - Ю.Бойко и 2,4% - А. Гриценко.

Почти 47% считают, что существует большая угроза российского вмешательства в выборы президента Украины, 30% не видят такой угрозы, 23% - отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #тимошенко #порошенко #украина #выборы #опросы2019
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