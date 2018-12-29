Бойко: Переговоры об объединении оппозиции завершатся созданием единого оппозиционного фронта

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко сообщил, что сейчас до сих пор продолжаются переговоры с другими политическими силами относительно объединения в единый фронт.

"Мы видим своими союзниками всех, кто желает стране мира, стремится к восстановлению экономики, создание новых рабочих мест. Таких людей немало, немало общественных объединений, политических партий. Мы все время проводим переговоры, и я считаю, что эти переговоры завершатся объединением еще нескольких политических сил для создания единого оппозиционного фронта", - рассказал политик в эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя" в субботу.

Ю.Бойко также отметил, что социологические опросы свидетельствуют о поддержке украинцами "Оппозиционной платформы - За життя".

"Мы были правы, когда объединились в единый оппозиционный фронт против нынешней власти. Избиратели нас поддержали, об этом свидетельствуют социологические опросы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения.