Ляшко: Разрекламированная властью программа субсидий не работает

По данным Госслужбы статистики, за месяц после повышения тарифов долг Украинские за коммуналку вырос на 8,5 млрд гривен, сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"В ноябре - всего за один месяц после повышения цены на газ - долг за коммуналку вырос на 8,5 млрд гривен и составил 47,7 млрд гривен. Что еще должно произойти, чтобы власть наконец поняла, что у большинства граждан нет денег платить космические тарифы, поэтому цена на газ должна быть справедливая, а не грабительская, как сейчас", - написал лидер РПЛ в Фейсбук в пятницу.

Политик добавил, что будет добиваться пересмотра программы субсидий, чтобы их смогли получить все, кто не может самостоятельно оплачивать коммуналку.

"Рост задолженности также доказывает, что разрекламированная программа субсидий совсем не работает и тоже должна быть пересмотрена, чтобы защитить тех граждан, которые в этом очень нуждаются", - отметил О.Ляшко.