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18:30 28.12.2018

И.Кива потребовал от генпрокурора расследовать политические преследования социалистов в Полтаве

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И.Кива потребовал от генпрокурора расследовать политические преследования социалистов в Полтаве

Власть через правоохранительные органы начала политические преследования оппозиционных политиков и вручение подозрения главе облорганизации Полтавской СПУ яркий тому пример, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Администрация Президента выбивает из политического процесса всех оппонентов, используя правоохранителей как инструмент! Вчера главе Полтавской облорганизации СПУ Чередниченко вручили подозрение о препятствовании деятельности органов государственной власти согласно статье 350 Уголовно-процессуального кодекса. Это ничто иное, как политическое преследование!", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

При этом политик подчеркнул, что видео-доказательств или каких-либо конкретных фактов по этому поводу предоставлено не было.

"Чередниченко просто неудобен - он открыто демонстрирует народу преступления марионеток АП, узурпировавших власть в Полтаве и грабящих народ. Когда СПУ выступила против действий самоназначенцев, нас попытались убрать", – сказал он.

И.Кива обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требование пояснить "деятельность" Полтавской прокуратуры и разобраться в происходящем.

"Сегодня вы – олицетворение правовой защиты! Вы говорили, что не допустите политических преследований, не допустите использования правоохранительных органов в политических играх! Но именно это сейчас и происходит. Силами прокуратуры Полтавской области убирают тех, кто не боится говорить о преступлениях самоназначенной власти. Я призываю Вас немедленно вмешаться и навести порядок в своих рядах", – сказал глава СПУ.

Он также заявил, что происходящее в Полтаве демонстрирует страх чиновников.

"Это лишь доказывает, что мы на верном пути – на пути наведения порядка и борьбы с коррупцией, которая тянется с самой верхушки действующей власти! А попытки заставить нас замолчать – они лишь демонстрирует страх чиновников!  Ведь когда мы придем ко власти, все они понесут ответственность за свои преступления", – подытожил он.

В свою очередь С.Чередниченко сообщил, что никаких заявлений и расследований относительно него в течение года не было, а случившееся он расценивает как попытка устранить его за активную политическую и общественную деятельность.

"Вручение подозрения о якобы «избиении чиновника», что расценивается как препятствие деятельности государственных органов, это попытка устранения оппонента, неугодного для власти", – прокомментировал он.

Теги: #кива #спу #илья_кива
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