Ляшко выступает за цирк без животных

Животные не должны принимать участия в цирковых представлениях, чтобы не приучать детей издеваться над ними ради развлечения, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Родители часто водят своих детей в цирк. Конечно, это лучше, чем оставлять малыша смотреть телевизор целый день и вообще не уделять ему внимания. Но приучать маленького человека, что можно издеваться над животными ради развлечения - настоящее преступление. Дети внимательнее взрослых, они замечают шрамы в медведя и ожоги у льва, который прыгает через кольцо. Кто-то из этих детей сделает неправильные выводы, подрастет и пойдет бить собаку на улице или поджигать бездомного кота", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.

О.Ляшко подчеркнул, что "Радикальная партия" поддерживает инициативу Кабмина запретить участие животных в цирковых представлениях.

"Цирк - место для веселья, а не для издевательств", - подчеркнул политик.