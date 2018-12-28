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14:37 28.12.2018

Безсмертный: В Украине политики нет, потому что она превратилась в шоу

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Безсмертный: В Украине политики нет, потому что она превратилась в шоу

Политики в Украине - не государственные менеджеры, которые принимают адекватные решения, а актеры, которые имитируют важные события, чтобы отвлечь население от проблем, считает дипломат, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Можно до бесконечности анализировать все, что происходило в 2018-м. Но сегодня я этого делать не буду. Только потому, что твердо убежден - в Украине политики нет. Политика превратилась в шоу. Так называемые политики - это актеры в этом шоу, а не государственные менеджеры. Их цель - развлечь и обмануть людей, которых они называют "электоратом", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу, подводя итоги этого года.

Р.Безсмертный убежден, что нынешние украинские политики отвлекают народ от настоящих проблем.

"Надо отвлечь население от проблем? Вот вам тема о Насирове, а дальше о Сытнике и Холодницком, а потом еще что-то снова и снова, и так весь год... А параллельно раз - и тарифы подняли, второй, третий. Никто особо не заметил. Ведь все обсуждают политическое шоу", - уверяет дипломат.

По его словам, также в Украине нет и эффективных партий.

"Они (партии - ИФ) вообще не производят идей. Их задача - это временная работа на инвестора или на лидера, именем которого, как правило, эти партии и называются. Скажите, например, какая фракция в украинском парламенте разработала концептуальные подходы или законопроекты по реинтеграции Донбасса? Нет таких фракций. А какая политическая сила предложила свое видение борьбы с коррупцией?", - спрашивает экс-вице-премьер.

Как считает Р.Безсмертный, такая ситуация сложилась из-за того, что настоящие украинские политики уже отошли, а взамен пришли "шоумены, популисты и приспособленцы".

"2018 год указывает на то, что Украине не обойтись без переходного периода. Новоизбранному президенту придется брать на себя ответственность за внедрение модели переходного периода и предлагать обществу программу переоснования государства", - подчеркнул он.

Теги: #роман_безсмертный #безсмертный
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