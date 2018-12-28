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13:07 28.12.2018

Политиком 2018 года украинцы считают Петра Порошенко - опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

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Политиком 2018 года украинцы считают Петра Порошенко - опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

Политиком 2018 года украинцы считают действующего Президента Украины Петра Порошенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

Согласно обнародованным в пятницу данным исследования, П.Порошенко считают лучшим политическим деятелем 16% респондентов. Далее в рейтинге следуют: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 12%, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 6,2% и шоумен Владимир Зеленский - 4,6%.

Одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко считают политиком года 4,4% опрошенных, другого лидера платформы Вадима Рабиновича - 1,8%, главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,2%, главу партии "Наши" Евгения Мураева - 2,3%.

Также в рейтинге расположились: действующий премьер-министр Владимир Гройсман -1,7%, член партии "УКРОП" Александр Шевченко - 1,4%, заместитель председателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 1,2% и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук - 1,2%.

При этом 25% граждан не назвали ни одной кандидатуры.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #деминициативы #порошенко #центр_разумкова
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