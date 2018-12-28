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Выборы

12:00 28.12.2018

В парламентском рейтинге лидируют "Батькивщина" и "БПП" - опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

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В парламентском рейтинге лидируют "Батькивщина" и "БПП" - опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

Шесть политических партий имеют шансы пройти в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

Согласно обнародованным в пятницу данным исследования, среди политических партий больше всего голосов тех, кто выразил готовность участвовать в голосовании, получила бы партия "Батькивщина" - 16,4%.

Далее следуют: Блок Петра Порошенко "Солидарность" (11,9%), партия "Оппозиционная платформа - За життя" (9,2%), партия "Слуга народа" (8,3%), партия "Гражданская позиция" (6 7%), Радикальная Партия Олега Ляшко (5,8%). Остальные партии пока не пересекают 5% барьер.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #деминициативы #центр_разумкова #опросы2019
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