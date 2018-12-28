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11:29 28.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней идут Порошенко и Зеленский - опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней идут Порошенко и Зеленский - опрос Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет рейтинг электоральных предпочтений украинцев, которые намерены участвовать в голосовании на президентских выборах, за ней следуют действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Согласно обнародованным в пятницу результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года, Ю.Тимошенко поддерживают 16,1% респондентов, П.Порошенко - 13,8 %, В.Зеленского - 8,8%.

Поддержка одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко составляет 8,4%, главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,8%, главы "Радикальной партии" Олега Ляшко - 6,9%.

За лидера партии "Наши" Евгения Мураева готовы отдать голоса 3,1% опрошенных, члена партии "УКРОП" Александра Шевченко - 2,9%, фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука - 2,6%, главы партии "Самопомич" Андрея Садового - 2,4%.

Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #деминициативы #центр_разумкова #опросы2019
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