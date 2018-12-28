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Выборы

11:07 28.12.2018

Переговоры об объединении демократической оппозиции с другими политическими силами продолжаются - Катеринчук

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Переговоры об объединении демократической оппозиции с другими политическими силами продолжаются - Катеринчук

Председатель Европейской партии Украины, народный депутат предыдущих созывов Николай Катеринчук сообщил, что демократическая оппозиция продолжает вести переговоры с другими политическими силами относительно объединения.

"Демократы всегда объединяются за пять минут до расстрела, но мы сделали это раньше и показали, что это можно и нужно делать, что Анатолий Гриценко - абсолютно договорной и командный игрок", - отметил председатель Европейской партии Украины, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Катеринчук считает, что выборы в Украине - это до сих пор не соревнование идей и морали, а соревнования денег, но объединение вокруг А.Гриценко даст определенный сигнал людям.

"К А.Гриценко присоединятся и другие силы, которые ценят демократию и развитие страны в направлении честной власти", - добавил Н.Катеринчук.

Теги: #украина #выборы #катеринчук
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