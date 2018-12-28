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Выборы

10:03 28.12.2018

Наливайченко: Украина приближается к лидерству в рейтинге стран-должников

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Наливайченко: Украина приближается к лидерству в рейтинге стран-должников

Украина вплотную приблизилась к позиции лидера в рейтинге стран-должников, ведь сейчас Киев задолжал 14 миллиардов долларов только Международному валютному фонду (МВФ), заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Основное "достижение" власти за 2018. Украина вплотную приблизилась к лидеру в антирейтинге крупнейших должников в мире. Власть набрала долгов более чем на 14 миллиардов долларов только в МВФ! А президент и премьер продолжают хвастаться программой "сотрудничества" с Фондом" , - написал политик в Фейсбук.

Теги: #долги #видео2019 #украина #наливайченко #мвф
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