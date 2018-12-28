Томенко: Крупнейшими врагами демократических выборов является подкуп и пассивность людей

Наибольшая угроза для объединенной демократической оппозиции на выборах заключается не в конкуренции, а в возможной скупке голосов и в грязной кампании, сказал лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко.

"Сегодня самая большая угроза для нашей объединенной команды состоит точно не в жесткой конкуренции, а в возможной скупке голосов и в грязных выборах. Уже сегодня в округах начинают создавать и выстраивать сетки, чтобы оплатить избирателей", - рассказал Н.Томенко в эфире Politeka Online в четверг, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

Он добавил, что самая главная миссия сегодня - убедить тех, кто хочет брать деньги этого не делать и защитить результаты выборов.

"С активизации схем подкупов можно сделать вывод, что врагами демократических выборов является подкуп, деморализация и пассивность людей. Если мы их преодолеем, то результаты будут однозначно положительными для нашей объединенной проукраинской, продемократической и проевропейской оппозиции", - заверил Н.Томенко .