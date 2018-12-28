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09:07 28.12.2018

Бойко: Цена на газ не должна превышать 4 820 гривен, все остальное – это спекуляция и грабеж людей

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Бойко: Цена на газ не должна превышать 4 820 гривен, все остальное – это спекуляция и грабеж людей

Когда украинская власть приняла решение поднять тарифы, стало понятно, что люди будут не в состоянии их оплачивать,  заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Тарифы подняли на космическую высоту, но правительство не обеспечило субсидии всем, кто в них нуждается. Вообще не надо было сажать всю страну на иглу субсидий. Такого никогда не было. Когда я работал министром энергетики, стоимость газа была 400 гривен, сегодня – 8 500 гривен. Понятно, что будут долги", — сказал оппозиционный политик в эфире телеканала "Интер" в четверг, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

"Выход только один – уменьшение тарифов, приведение их к экономически обоснованному уровню. Мы подали законопроект №9403, согласно которому максимальная стоимость газа в стране должна составлять 4 820 гривен за тысячу кубометров. Эта цена рассчитана исходя из стоимости смеси газа собственной добычи и импортированного газа. Все остальное – это спекуляция, грабеж людей и зарабатывание дополнительных премий руководителям "Нефтегаза", — подчеркнул Ю.Бойко.

 

Теги: #газ #украина #бойко #тарифы
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