И.Кива: Власть, обещавшая закончить войну, в 2018 году не вернула ни одного пленного домой

Уходящий год показал, что нынешняя власть не может не только завершить войну, но и не способна вернуть пленных домой, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"2018 был провальным потому, что ни один пленный не вернулся домой. Это провал сегодняшней дипломатии и государственной власти. Основная задача сегодня – это возвращать военнопленных, политических, своим матерям", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Политик подчеркнул, что Украина должна изменить свою позицию относительно решения проблемы на Востоке.

"Нам не нужен мир путем капитуляции. Мы должны укрепить военно-промышленный комплекс, обороноспособность нашей страны, но не за счет европейских подачек, а за счет укрепления экономики. Этот симбиоз позволит нам выстроить и отстаивать собственную позицию, диктовать свои условия", – отметил он.

Кроме того И.Кива добавил, что Украина должна стать полноценным участником международных процессов, и перестать потакать другим.

"Я хочу, чтобы мы были полноценными субъектами переговорного процесса и не действовали по указаниям Меркель, Трампа и других. Нас должна интересовать наша страна, позиция, народ. Это будет тогда, когда придут политики, не зависимые от своих счетов. Которые не будут на крючке Европы или США", – сказал глава СПУ.