Выборы2019

Выборы

19:14 27.12.2018

И.Кива: Власть, обещавшая закончить войну, в 2018 году не вернула ни одного пленного домой

1 мин читать
И.Кива: Власть, обещавшая закончить войну, в 2018 году не вернула ни одного пленного домой

Уходящий год показал, что нынешняя власть не может не только завершить войну, но и не способна вернуть пленных домой, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"2018 был провальным потому, что ни один пленный не вернулся домой. Это провал сегодняшней дипломатии и государственной власти. Основная задача сегодня – это возвращать военнопленных, политических, своим матерям", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Политик подчеркнул, что Украина должна изменить свою позицию относительно решения проблемы на Востоке.

"Нам не нужен мир путем капитуляции. Мы должны укрепить военно-промышленный комплекс, обороноспособность нашей страны, но не за счет европейских подачек, а за счет укрепления экономики. Этот симбиоз позволит нам выстроить и отстаивать собственную позицию, диктовать свои условия", – отметил он.

Кроме того И.Кива добавил, что Украина должна стать полноценным участником международных процессов, и перестать потакать другим.

"Я хочу, чтобы мы были полноценными субъектами переговорного процесса и не действовали по указаниям Меркель, Трампа и других. Нас должна интересовать наша страна, позиция, народ. Это будет тогда, когда придут политики, не зависимые от своих счетов. Которые не будут на крючке Европы или США", – сказал глава СПУ.

Теги: #кива #спу #илья_кива
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Кива: Война закончится тогда, когда захотят политики, но сегодня она им удобна

И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Социалисты установили виселицу для чиновников-коррупционеров возле центрального офиса партии

И.Кива: Разрешение продажи земли – это осознанное уничтожение народа

И.Кива: Пора перестать подыгрывать Меркель, Макрону, США и выстроить стратегию развития государства

И.Кива: За 5 лет войны власть не удосужилась отстроить патронный завод

И.Кива о борьбе с коррупцией: Власть не будет уничтожать сама себя

И.Кива: Верну нашей стране ядерный статус

Люди хотят чувствовать себя защищенными - Кива

И.Кива: Власть использует слепых для фальсификации выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК объявила о начале избирательной кампании выборов президента Украины с 31 декабря

Наливайченко требует от власти отчета о результатах военного положения в Украине

Через неделю партия "Самопомич" определится со своим кандидатом в президенты Украины

А.Шевченко рассказал о своих отношениях с И.Коломойским

Гриценко об окончании военного положения: Это все была ложь

Тимошенко, Порошенко и Ляшко - лидеры по досрочной агитационной кампании на выборах президента

Богомолец: Уничтожая государственные вузы в Крыму, Донецке и Луганске, Украина помогает Кремлю отталкивать от себя жителей этих территорий

Тарута: Военное положение - это "черная метка" для инвесторов

Порошенко получил от Roshen 556 млн грн дивидендов за 3 года

Наливайченко: Необходимо сократить количество чиновников и депутатов на 30%

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА