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14:20 27.12.2018

Гриценко об окончании военного положения: Это все была ложь

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Гриценко об окончании военного положения: Это все была ложь

После окончания режима военного положения стало понятно, что фундаментальных причин для его введения в ноябре не было, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Я хочу, чтобы таким важным и напряженным инструментом как военное положение не играли, потому что тогда подрывается доверие. Надо пугать агрессора, а не своих людей", - сказал А.Гриценко в эфире OBOZ TV в среду, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что президент имел право принять это решение, но сам А.Гриценко на месте Петра Порошенко режим военного положения вводил бы в 2014-2015 годах, а не сейчас.

По его словам, финансово усилить армию, разместить новые оборонные заказы можно и без военного положения. Поэтому итогом введенного режима стало лишь тренировка государственного аппарата и резервистов.

"Это все ложь. Я говорю об этом профессионально, был министром, мы проводили тренировки резервистов, военные учения, вносили изменения в государственный оборонный заказ. Военного положения не было и не надо", - отметил политик.

Теги: #украина #военное_положение #гриценко
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