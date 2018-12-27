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13:00 27.12.2018

Богомолец: Уничтожая государственные вузы в Крыму, Донецке и Луганске, Украина помогает Кремлю отталкивать от себя жителей этих территорий

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Богомолец: Уничтожая государственные вузы в Крыму, Донецке и Луганске, Украина помогает Кремлю отталкивать от себя жителей этих территорий

Уничтожение университетов на временно оккупированных территориях Украины - прямая помощь Кремлю для отталкивания крымчан, дончан и луганчан от государства, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Кабинет Министров Украины планирует сегодня поддержать постановление, подготовленное Минздравом, об уничтожении Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского (путем слияния последнего с Одесским медицинским университетом). Такой же "трюк" планируют провести с Донецким и Луганским университетами чуть позже, путем слияния последних с Винницким и Киевским медицинскими вузами", - сообщила она на своей странице в Фейсбук в четверг.

О.Богомолец заверила, что при уничтожении Крымского, Луганского и Донецкого медицинских университетов, которые работают сегодня в Украине, после деоккупации территорий, Украина вынуждена будет признать, что те, кто сегодня работают в этих вузах под флагами "ЛДНР" являются легитимными представителями этих учебных заведений.

"Бороться со взяточниками-ректорами обязательно нужно! Но не ценой ликвидации вузов с оккупированных территорий. Это - очередной опасный сигнал для будущего Украины и доверия к власти", - подчеркнула политик.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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