Богомолец: Уничтожая государственные вузы в Крыму, Донецке и Луганске, Украина помогает Кремлю отталкивать от себя жителей этих территорий

Уничтожение университетов на временно оккупированных территориях Украины - прямая помощь Кремлю для отталкивания крымчан, дончан и луганчан от государства, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Кабинет Министров Украины планирует сегодня поддержать постановление, подготовленное Минздравом, об уничтожении Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского (путем слияния последнего с Одесским медицинским университетом). Такой же "трюк" планируют провести с Донецким и Луганским университетами чуть позже, путем слияния последних с Винницким и Киевским медицинскими вузами", - сообщила она на своей странице в Фейсбук в четверг.

О.Богомолец заверила, что при уничтожении Крымского, Луганского и Донецкого медицинских университетов, которые работают сегодня в Украине, после деоккупации территорий, Украина вынуждена будет признать, что те, кто сегодня работают в этих вузах под флагами "ЛДНР" являются легитимными представителями этих учебных заведений.

"Бороться со взяточниками-ректорами обязательно нужно! Но не ценой ликвидации вузов с оккупированных территорий. Это - очередной опасный сигнал для будущего Украины и доверия к власти", - подчеркнула политик.